“Numa casca de noz”, de Ian McEwan

“Numa Casca de Noz” (edição Gradiva, chancela da Bertrand) o escritor britânico Ian McEwan apresenta-nos Trudy, jovem em adiantado estado de gravidez. A protagonista planeia envenenar John, o marido e pai da criança que vai nascer, de conluio com Claude, seu amante e cunhado.

Sem o saberem, todos têm uma improvável testemunha da trama: O bebé, residente no ventre de Trudy. Um toque de surpresa, trazido pela voz que narra o mundo.

E, com isso, apresenta-nos ao longo de 180 páginas, uma perspetiva inigualável. A perícia das palavras, num enredo que guarda a vida e que contém a morte. Uma história de crime e engano, de traição e amor.

“Morreste-me”, de José Luís Peixoto

Em 64 páginas, o escritor luso José Luís Peixoto apresenta-nos uma obra intensa e comovente. “Morreste-me” (edição Quetzal, chancela da Bertrand) é o relato da morte do pai, o relato do luto, e ao mesmo tempo uma homenagem, uma memória redentora.

“É o teu rosto que encontro. Contra nós, cresce a manhã, o dia, cresce uma luz fina. Olho-te nos olhos. Sim, quero que saibas, não te posso esconder, ainda há uma luz fina sobre tudo isto. Tudo se resume a esta luz fina a recordar-me todo o silêncio desse silêncio que calaste. Pai. Quero que saibas, cresce uma luz fina sobre mim que sou sombra, luz fina a recortar-me de mim, ténue, sombra apenas. Não te posso esconder, depois de ti, ainda há tudo isto, toda esta sombra e o silêncio e a luz fina que agora és”.

“Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes”, de Mathias Énard

Mathias Énard, escritor francês, entrega-nos neste seu livro de 160 páginas um encantador romance histórico, “Fala-lhes de batalhas, de reis e de elefantes” (edição D. Quixote, uma chancela da Leya). O autor de “Zona”, vencedor dos prémios Goncourt des lycéens, leva-nos até ao século XVI, mais precisamente a 13 de maio de 1506. O génio Miguel Ângelo desembarca em Constantinopla, sabendo que para trás deixou o poderio e a cólera de Júlio II, papa guerreiro e mau pagador, a quem prometera edificar um túmulo em Roma.

Mas como não havia de responder ao convite do sultão Bayazid, que, depois de ter recusado os planos de Leonardo da Vinci, lhe propõe a conceção de uma ponte sobre o estuário denominado o Corno de Ouro? Assim começa este romance perturbante, com o encontro do homem do Renascimento com as belezas do mundo Otomano.

“Uma Abelha na Chuva”, de Carlos de Oliveira

Nascido em 1921 no Brasil, Carlos de Oliveira, filho de emigrantes portugueses, conhece Portugal ainda em tenra idade, com dois anos. Em 1953, o escritor, já amadurecido, oferece aos escaparates o livro “Uma Abelha na Chuva”, editado atualmente pela Assírio & Alvim. Na obra, o autor entrega-nos personagens inesquecíveis, como Álvaro Rodrigues Silvestre e sua mulher, Dona Maria dos Prazeres. Isto num Portugal provinciano, no dealbar do século XX. Uma narrativa que se centra na aldeia de Montouro, num início de outono frio e chuvoso e com um anunciado regresso, nada desejado pelos protagonistas.

Um livro ao corrente de uma escrita de um autor que em 1978 recebeu o Prémio Cidade de Lisboa. Viria a falecer em 1981.

“A abelha foi apanhada pela chuva: vergastadas, impulsos, fios do aguaceiro a enredá-la, golpes de vento a ferirem-lhe o voo. Deu com as asas em terra e uma bátega mais forte espezinhou-a. Arrastou-se no saibro, debateu-se ainda, mas a voragem acabou por levá-la com as folhas mortas”.

“O chefe de estação Fallmerayer”, de Joseph Roth

Escrita no exílio francês em 1933 e publicada no mesmo ano em Amesterdão, a novela de Joseph Roth “O Chefe de Estação Fallmerayer” (edição Assírio e Alvim) conta-nos, em 80 página, a história da invulgar paixão vivida por um vulgar chefe de uma estação de caminhos de ferro situada a poucos quilómetros de Viena. Fallmerayer, casado e com duas filhas, pouco fazia senão, dia após dia, ver passar os comboios expresso a uma velocidade vertiginosa em direção ao Sul, que para ele era sinónimo do mar, do sol, da liberdade e da felicidade.

Após um curto período de férias com a família e consequente regresso à sua minúscula estação, um trágico acidente ocorrido ali perto muda radicalmente o curso da sua vida. O destino fá-lo cruzar-se com uma das vítimas do acidente, uma condessa russa casada. Deslumbrado com a mulher desconhecida, dá-lhe guarida e cuida dela enquanto esta recupera do trágico acidente. Passados alguns dias, a condessa, recomposta, vai-se embora, “deixando em todas as divisões e particularmente na cama de Fallmerayer um aroma indelével de pele da Rússia e de um perfume indescritível”.