Pronto para um fim de semana em grande? Encha a agenda com os melhores planos, espalhados pelo país

Cuidar dos animais abandonados

Valongo | passeio | 20 ago.: 10h-11h | M/0

Em celebração do Dia Internacional do Animal Sem Abrigo, o Município de Valongo organiza uma cãominhada para promover o acolhimento de animais abandonados. O Centro de Recolha Oficial de Valongo traz os animais que participam no evento, seguido de uma campanha de adoção. O seu próximo amigo de quatro patas está à sua espera.

Fotografar em família

Porto | oficina | 20 ago.: 17h-18.30h | M/3

O Centro Português de Fotografia do Porto celebra o Dia Mundial da Fotografia com uma oficina para famílias. Na atividade “Às Costas do Translúcido”, estudam-se as sobreposições, sombras e transparências, características da obra de Fernando Lemos. Através de manchas e linhas em várias camadas de papel translúcido, explora-se um legado artístico.

Brincar em qualquer idade

Santarém | atividade | 20 ago.: 18.30h | M/0

O Município de Santarém dinamiza as tardes de verão, com muitas atividades junto à ribeira. No sábado, é a vez da iniciativa “Jogos e Brinquedos Tradicionais” fazer a festa. Antonio Heitor tem-se dedicado à recolha, divulgação, sensibilização e demonstração de jogos tradicionais. Os jogos serão colocados à disposição de crianças e adultos.

Música ao pôr-do-sol

Lisboa | concerto | 21 ago.: 19h-21h | M/6

Com vontade de ver o pôr-do-sol a partir do castelo mais imponente de Lisboa? O Castelo de São Jorge abre as suas portas a mais uma sessão de “Pôr-do-Sol no Castelo”, protagonizado por um DJ set do trio M3dusa. Do fado à bossa nova, venha passar um final de tarde memorável, com entrada gratuita para todos os visitantes.

Folclore à moda de Faro

Faro | festival | 21 a 27 ago. | M/0

O Folkfaro 2022 – Danças do Mundo Pela Cultura da Paz está de volta para mais uma edição, com arranque marcado para 21 de agosto. Uma semana intensa de música, dança e tradições dos quatro cantos do mundo. O famoso Teatro das Figuras dá início ao festival, organizado pelo Grupo Folclórico de Faro. Conheça esta festa, com programação para toda a família.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!