Luzes Selvagens - Zoo Santo Inácio

V. N. Gaia | M/0 | Até 26 fev.: 17h-21h | 0€ - 17,90€

Quando anoitece o Zoo ganha vida, com um toque de magia! Do fundo do mar, à savana, animais gigantes e muito luminosos convidam-no a descobrir o Zoo Santo Inácio de maneira diferente. Se quiser ir mais cedo, visite os animais reais e assista ao início do espetáculo luminoso, mesmo antes do pôr-do-sol.

Obs.: Gratuito até aos 2 anos. Bilhete Família (2 adultos + 2 crianças): 29€ para as Luzes Selvagens, 52€ para visitar o Zoo (com as Luzes Selvagens já incluídas). Estes preços são aplicáveis às reservas online, sendo ligeiramente diferentes se comprar no local.

créditos: Zoo Santo Inácio

Parque Biológico Serra da Lousã

Miranda do Corvo | M/0 | 2.ª a 6.ª: 10h- 19h, sáb., dom.: 10h-13h | 0€ - 12€

Um parque selvagem, uma quinta pedagógica, um hotel, um restaurante museu e um espaço da mente, tudo no mesmo lugar? Sim, existe e não fica longe… O Parque Biológico da Serra da Lousã é gerido pela Fundação AFP e tem uma importante missão social: empregar dezenas de pessoas com deficiência, vítimas de exclusão social ou desempregados de longa duração. Além disso, tem uma mostra significativa de animais selvagens em Portugal (mais de 300 animais e 60 espécies), um templo com mais de 15 religiões e um labirinto de Árvores de Fruto, único no mundo!

Obs.: Gratuito até aos 2 anos. Bilhete Família (2 adultos + 2 crianças): 35€.

créditos: Parque Biológico da Serra da Lousã

Monte Selvagem

Montemor-o-Novo | M/0 | 3.ª a dom.: 10h-17h | 0€ - 15€

Ainda não fez um piquenique este ano? E por que não rumar ao Alentejo? No Monte Selvagem há animais cerca de 350 animais e 70 espécies, mas não se preocupe porque não lhe vão comer o farnel (nem a ideia é alimentá-los, que o Monte trata disso!). Antes ou depois de almoço, faça paragens para jogar jogos tradicionais, fazer o circuito dos baixinhos, ou saltar num trampolim gigante. Não se esqueça de tirar uma fotografia dentro de um crocodilo gigante (que não é verdadeiro!) e de marcar com um desconto especial promovido pela Estrelas & Ouriços!

Obs.: Gratuito até aos 3 anos. Bilhete Família (2 adultos + 2 crianças): 43€. Desconto EO 25% (crianças até 12 anos) aqui.

créditos: Monte Selvagem

UBBOlândia

Amadora | 3-12 | 5.ª, 6.ª.: 17h-20h, sáb., dom., feriados: 13h-20h | 10€*

E enquanto não houver passeios maiores, pode ir entusiasmando os pequenotes, aqui mais perto. Sabia que há uma selva escondida, no corredor da Kidzânia, para as crianças explorarem, enquanto faz tranquilamente as suas compras? Basta inscrevê-las na APP UBBO e não se esquecer de apresentar, à entrada, um ou mais talões de compras dos últimos 15 dias, nas lojas da UBBO (mínimo 10€*). Até regressar, as crianças estarão sempre em segurança, acompanhadas por monitores e muita diversão, nesta selva improvisada!