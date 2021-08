O Sheraton Cascais Resort vai receber uma iniciativa inédita no final deste verão. A primeira edição do ‘Mercadito by Sheraton Cascais’ vai realizar-se exclusivamente ao ar livre, nos dias 11 e 12 de setembro, entre as 10h00 e as 19h00, e visa apoiar pequenos negócios nacionais e produtores locais.

Estarão presentes neste mercadito diferentes categorias de produtos que vão desde o artesanato à cerâmica, roupa e acessórios de moda, até produtos alimentares regionais.

Os bilhetes para acesso ao Mercadito by Sheraton Cascais Resort serão cobrados no local e têm um valor simbólico de 4€/adulto. No entanto, a entrada é gratuita para os clientes alojados no Resort e para os que reservem o brunch, disponível no restaurante Glass Terrace, aos sábados e domingos.

As famílias que quiserem levar as crianças, podem deixá-las no Brave Kids, o kids club do Resort, por um preço especial de 10€ por hora ou 5€ por 30 minutos.

O ‘Mercadito by Sheraton Cascais’ será realizado em recinto aberto e cumprirá todas as normas de segurança e higiene recomendadas pela DGS.