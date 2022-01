Depois de mais um Natal recheado de prendas, a Cash Converters desafia os portugueses a dar uma segunda vida aos presentes que receberam e não vão usar, trocando-os por produtos de que realmente gostam.

A iniciativa chama-se “ReGifting” e está disponível durante o mês de janeiro.

O processo é simples: basta levar o presente até uma das sete lojas da marca e escolher outro produto em segunda mão, das várias categorias disponíveis, incluindo tecnologia, joalharia, desporto, relógios, acessórios.

Todos os produtos à escolha passaram por um processo de verificação e segurança aprofundado e têm dois anos de garantia.

O ReGifting surge numa altura em que a Cash Converters pretende lutar contra o consumismo desmedido e transformar a perceção dos portugueses em relação à economia circular, mostrando que entrar neste mundo é tão fácil quanto trocar presentes indesejados por produtos que realmente serão usados.

Segundo Paulo Vasconcelos Freitas, porta-voz da Cash Converters em Portugal, "acreditamos que este é o momento ideal para quebrar preconceitos e apostar na segunda mão. O ReGifting, que é nada mais nada menos, do que uma venda e compra de presentes que não gostamos, pode ser a porta de entrada dos portugueses no mundo da sustentabilidade e do consumo consciente e inteligente. Por isso, convidamos todos os portugueses a aderirem a esta iniciativa, reciclando produtos que de outra forma iram ser esquecidos ou descartados.”

Os produtos podem ser trocados nas lojas físicas em Lisboa (Rua Alexandre Herculano, 82-84; Rua Antoni Pereira Carrilho, 5; Rua José Rodrigues Migueis, 1; Rua Pinheiro Chagas, 101B; Edf.Trevo - Rua Quinta Do Paizinho, 2 R/C B), no Porto (Rua Fernandes Tomás, 432).

Esta iniciativa surge alinhada com o #MovimentoConverters, o novo posicionamento da empresa lançado este ano em Portugal que pretende mudar os hábitos do consumidor português e promover um consumo mais responsável e inteligente.