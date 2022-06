Porto ou Lisboa? Seja qual for o destino o verão faz-se com 25% de desconto

A capital portuguesa e a cidade Invicta são destinos a não perder, particularmente quando chega o verão, pois há sempre alguma coisa para ver ou fazer. Atividades, praias, passeios, museus e muito mais, quer seja no Porto ou em Lisboa, há para todos os gostos e idades.

Para tornar mais fácil a estadia nestas cidades, a campanha de verão dos hotéis InterContinental oferece descontos até 25%, em reservas até 2 de agosto de 2022, para estadias até 31 de janeiro de 2023, sendo que o cancelamento é gratuito até ao dia anterior.

créditos: InterContinental Porto

A norte, pode explorar as praias de Matosinhos, da Foz e de Gaia, ou percorrer a beleza do Rio Douro, conhecer o Parque da Cidade e a Ribeira do Porto, ou apreciar o pôr do sol nas Virtudes. Já mais a sul, poderá visitar o Parque Eduardo VII, o Palácio da Pena e o miradouro de Monsanto, para desfrutar da natureza e das vistas. Os mais aventureiros têm também a oportunidade de embarcar num passeio pelo Rio Tejo ou no famoso elétrico 28, que atravessa os recantos da cidade.

As reservas podem fazer-se através do telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reservations@ihg.com. No caso do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, através do telefone 220 035 600 ou e-mail icporto.reservations@ihg.com.