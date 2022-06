As edições anteriores do Côa Summer Fest habituaram os festivaleiros a nomes nacionais como Blaya, Putzgrilla, Richie Campbell ou D.A.M.A e este ano não será exceção. Organizado pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, o festival que mora no distrito da Guarda tem como propósito dar aos festivaleiros o melhor dos artistas lusófonos. Nenny, a jovem rapper que tem sido apontada como um fenómeno da música portuguesa e Sippinpurpp, outro artista emergente, dão as primeiras cores ao cartaz que ficará completo em breve.

Segundo José Garcia Figueiredo, presidente da Associação organizadora do Côa Summer Fest, “Foi duro para nós ficarmos ‘sem’ festival durante dois anos e é com uma vontade enorme de recuperar o tempo perdido que regressamos este ano. Foz Côa e o Côa Summer Fest já têm uma ligação muito própria no primeiro fim de semana de agosto e queremos voltar a sentir o recinto vibrar e a alegria no ar”.

Este festival, que aposta na dinamização do interior do país, não se faz apenas de música, os habitantes locais e visitantes podem contar com variadas atividades. Este ano, está confirmada a habitual Somersby Pool Party no dia 6 de agosto, mas há mais novidades a ser anunciadas em breve.

O Côa Summer Fest, que conta com o apoio do Município de Foz Côa, do IPDJ e de outras entidades locais, garante mais uma vez concertos gratuitos, zona de campismo e acesso gratuito às piscinas municipais na compra da pulseira do evento - que também dá acesso a mais vantagens em Foz Côa. Para quem não desejar acampar, há ainda a possibilidade de pernoitar na Pousada da Juventude, por preços reduzidos face ao habitual.