Planos para o Dia Internacional do Livro Infantil? Saiba como celebrar junto dos seus pequenos leitores

Ler é o melhor remédio

As celebrações do Dia Internacional do Livro Infantil passam-se, por excelência, entre as páginas de uma boa obra. Organize uma sessão de leitura lá em casa, onde todos se juntam para ler os seus livros, ou uma hora do conto no caso de crianças mais novas. Talvez prefira uma aventura passada na natureza, com diversidade de personagens ou até interessantes coleções portuguesas. O que não faltam são livros à escolha.

Aventuras entre estantes

Todos os caminhos vão dar a estantes cheias de livros. Aproveite esta ocasião para visitar uma livraria ou uma biblioteca e deixe-se apaixonar por este mundo de possibilidades infinitas. Portugal tem algumas das mais belas livrarias do país, conhecidas internacionalmente. Toca a desfrutar do que o nosso país tem para oferecer. Mas tenha cuidado: é possível que saía destas visitadas carregado de volumes.

Marcar na agenda

De Norte a Sul, as festividades não foram esquecidas. Vários equipamentos culturais abrem a suas portas a 2 de abril, convidando pais e filhos a enfiar a cabeça nos livros. A Biblioteca Municipal de Estarreja abre uma hora do conto para bebés, em que até as pequenas histórias usam fraldas. Na Biblioteca Municipal de Ponte da Barca, prepara-se uma noite na biblioteca, repleta de histórias, jogos e teatro infantil. Já na Biblioteca Nacional de Portugal, os programas estendem-se ao longo de todo o fim de semana, com música, oficinas e muitas sessões de leitura para experimentar.

Hora de doar

Haverá melhor forma de celebrar este dia do que trazer histórias às casas de quem necessita? De certeza que os mais novos têm livros para os quais já são demasiado crescidos ou pelos quais perderam o interesse. Incentive-os a escolher alguns para doar. Várias instituições recebem livros, incluindo bibliotecas locais, instituições de solidariedade social e hospitais. Encontre o ponto de recolha mais próximo de si e faça alguém feliz pelo poder da leitura.

Mãos à obra

A literatura pode ser vivida com as mãos na massa. Desde redações a trabalhos manuais, as homenagens possíveis multiplicam-se. Decorar um marcador para acompanhar a leitura em grande estilo, por exemplo, parece uma excelente opção.

O Expressinho, suplemento da revista do Jornal Expresso, produzido pela Estrelas & Ouriços, pode ser uma grande ajuda nesta área. Na edição de março, é possível aprender a fazer um caderno de poemas para libertar o poeta que existe no interior das crianças. Até 8 de abril, o Expressinho também aceita submissões para um desafio de escrita, lançado em parceria com a FNAC. O poema mais original, enviado pelos leitores, tem direito a prémio. Basta dar asas à imaginação e uso à caneta.