Ter um filho é, sem dúvida, a melhor coisa do mundo mas também pode ser a mais desafiante. Lidar com as questões do quotidiano quando o bebé nasce e nos encontramos no papel de pais pela primeira vez, pode não ser fácil. As noites mal dormidas, as cólicas, os primeiros dentes são apenas algumas das complicações que surgem nos primeiros meses e que deixam muitos pais sem conseguir acalmar o bebé, sentindo-se por vezes impotentes.

A Massagem do Bebé consiste numa sequência de toques, realizados com muito carinho, de modo a estimular e equilibrar o desenvolvimento físico, emocional e energético do bebé. Contribui ainda para a prevenção de problemas comuns aliviando cólicas, facilitando e regulando o sono, eliminando tensões e bloqueios, entre outros. Transmite também uma sensação de confiança aos pais e reforça o vínculo maternal, tão importante na fase inicial da vida do bebé.

Mas, imagine que está grávida e a vontade de se mexer ou sair de casa já não é muita. Ou que o seu bebé nasceu mas, naqueles primeiros dias de vida, convém que as saídas de casa sejam apenas por necessidade básica. Ou que a chuva e o frio não convidam a sair, ainda por cima com toda uma logística que torna tudo ainda mais desafiante.

Foi a pensar nessas situações que Magda Soares (Terapeuta da Massagem do Bebé) decidiu disponibilizar um serviço em que ensina esta massagem aos pais, no conforto do próprio lar.

Os pais podem agendar o melhor dia e horário para aprenderem a Massagem do Bebé, na divisão onde irão habitualmente realizá-la, podendo tirar todas as dúvidas com tranquilidade.

Respeitando as rotinas da família e as necessidades do bebé, este tem sido um serviço muito solicitado pelos pais, pela forma como se adapta às suas necessidades, podendo ter um tempo de aprendizagem em exclusivo.

Alguns benefícios da Massagem do Bebé

Para o Bebé:

. Fortalece o sistema imunitário e estimula os cinco sentidos;

. Proporciona alívio das cólicas, dores de dentes e outros mal-estares;

. Reduz o stress, permitindo a normalização dos padrões de sono;

. Favorece o sentimento de Confiança e Amor, desenvolvendo a auto-estima.

Para os Pais:

. Melhora a capacidade de interpretar os sinais dados pelo bebé;

. Promove a intimidade e cumplicidade com o bebé;

. Fortalece a relação pais/filho;

. Tranquiliza-os quanto ao seu desempenho parental.

Massagem do Bebé em Casa

Preço | 70€ (já inclui despesas de deslocação para Lisboa e arredores)

Para marcações:

Magda Soares - Formadora e Terapeuta

E-mail: inspira.magdasoares@gmail.com