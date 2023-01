Sábados em família na Cinemateca Júnior

Lisboa | Cinema | 14 jan.: 15h | M/6

Na Cinemateca Júnior, o início do ano é marcado por sessões de cinema onde a união faz a força e a magia nascem em comunidade. Deixe que os miúdos se inspirem com “Landfill Harmonic”, um documentário que conta a história de como as crianças de uma escola de música, no Paraguai, colocaram a sua comunidade no mapa, com a sua paixão pela música.

Star Wars: O Regresso de Jedi

Lisboa | Cine-concerto | Até 14 jan.: 20h

A Orquestra Gulbenkian dá vida à banda sonora do terceiro capítulo da saga Star Wars, um cine-concerto imperdível. Prepare-se para ouvir a Marcha Imperial, que acompanha Darth Vader.

Cinderela – o Musical dos seus Sonhos

Lisboa | Espetáculo | Sáb., dom.: 11h, 15h

O famoso conto da Cinderela encanta o Politeama, numa adaptação de Filipe La Féria. O musical articula todas as artes de palco, com muitos sapatinhos de cristal perdidos e romance à mistura. Pronto para entrar no mundo da fantasia?

No tanque dos tubarões

Porto | Exposição temporária | Sáb., dom.: 10h-19h

No Sea Life Porto, as surpresas multiplicam-se! Mergulhe até ao fundo do oceano e aproveite para visitar a exposição “Sharklife”, sobre os mitos e as verdades, associados ao mundo dos tubarões. Uma coisa é certa: os miúdos vão adorar!

Canto Medo Espanto

Porto | Oficina | 15 jan.: 10h, 11.30h

Cantar é algo que nos acompanha desde a infância. Ter medo também. E se a uma canção se juntarem os medos? É um espanto! Nesta oficina para bebés, os pequenitos e os pais vão entender que o medo pode ser substituído por algo bom.

Corrida para 2023

Esposende | Desporto | 14 jan.: 15.45h-20.30h

A 5.ª Corrida de Ano Novo chegou e o programa inclui uma Kids Run, uma caminhada e uma corrida. As provas terão início na Avenida Eng.º Eduardo Arantes e Oliveira e terminam no mesmo local. Vai uma corrida para dar as boas-vindas a 2023 em grande estilo?

Save The Date: O Festival Play está a chegar!

Lisboa | Cinema | 25 fev. a 5 mar.

O melhor do cinema infantil está a prestes a invadir os grandes ecrãs do Cinema São Jorge e da Cinemateca Júnior. De 25 de fevereiro a 5 de março, o Festival Play celebra uma década de existência com muitas surpresas e novidades!