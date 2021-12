Os “escanifobéticos” andam à solta no Oceanário de Lisboa. Quem os encontra?

No Oceanário de Lisboa já se celebra o Natal. Partindo do livro “Escanifoquê?” todos poderão ir em busca dos segredos dos que habitam o maior aquário do país. No final, os participantes ganham o livro para continuar a explorar em casa.

O livro “Escanifoquê?”, de André́ Letria e Ricardo Henriques, é o mapa de uma visita que envolve ovos, bicadas, dentes de tubarão e conta com a participação especial da mascote Vasco. Partindo do livro, os visitantes do Oceanário de Lisboa podem conhecer as espécies ali existentes através de detalhes: olhos pintados, cores mais “exuberantes” (que afugentam o inimigo) e outros mecanismos de disfarce e de adaptação que tornam estas espécies verdadeiros “hidroninjas”.

créditos: Oceanário de Lisboa

O Oceanário “há muito que queria oferecer às famílias a possibilidade de uma experiência diferenciadora, que aliasse a diversão a um momento de aprendizagem, e foi agora possível concretizar esta visita apaixonante” que, segundo Diogo Geraldes, responsável pelo Programa de Educação, “foi também pensada como uma proposta de presente, valorizando tempos de qualidade em detrimento de um consumismo que sempre ocorre nesta época”.

Este programa já está disponível e tem um custo de 54 euros para três participantes, que inclui, além do acesso a todas as exposições do Oceanário, uma visita guiada por um educador marinho com o Programa “Escanifoquê?”. Esta atividade tem uma duração de 90 minutos e decorre todas as sextas, sábados e domingos, e diariamente no período de férias escolares, com sessões às 10h00, 11h00, 15h00 e 16h00, mediante reserva prévia.