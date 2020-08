Sobre Elena Ferrante, autora do livro “A Amiga Genial”, pouco se sabe. A escritora – ou escritor, como também se especula – mantém-se no anonimato. Aos escaparates, Ferrante ofereceu, entre outros títulos, a tetralogia "Série Napolitana"e, nela, o volume “A Amiga Genial”. A história do encontro entre duas crianças, Elena e Lila, de um bairro popular nos arredores de Nápoles dá o mote a mais um momento online dos “Encontros Literários - O Prazer da Escrita”.

Desta feita, a 29 de agosto, todos aqueles para quem os livros vivem para lá das páginas que lhes dão forma, podem participar no novo clube de leitura e de leitores.

A comunidade com perto de 400 membros, inaugurada em julho deste ano, “procura promover o gosto pelos livros através de uma sugestão literária mensal disponível em formato PDF livre no grupo exclusivo de Facebook, com a discussão da obra proposta a realizar-se em direto via ZOOM no final de cada mês”, sublinha Analita Alves dos Santos, uma das promotoras do clube de leitura.

Além da leitura, o clube promove ainda a escrita através de uma dinâmica de escrita criativa mensal.

“A participação nas iniciativas é gratuita. Para aceder, os futuros membros só necessitam de provar o seu gosto pelo prazer da escrita e pela leitura”, refere Analita Santos.

Clube de leitura que permanecerá ativo durante todo o verão e que anuncia para setembro uma nova conversa a propósito de um livro campeão de vendas à escala global. A canadiana Margaret Atwood oferece os argumentos para o debate com o seu “A História de Uma Serva”.

Todos os que pretenderem juntar-se à comunidade literária online podem fazê-lo através desta ligação.