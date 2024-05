A época balnear ainda não abriu mas os espaços Envy e Lust in Rio em Lisboa abrem as portas às refeições deliciosas e às saídas frescas dos verões da capital. Após uma renovação completa, os espaços open air estão prontos para acolher os seus clientes com um ambiente revitalizado e diversas novidades.

A reabertura contará com uma programação especial que promete agradar a todos os gostos, combinando momentos de animação tanto no restaurante Envy como na discoteca Lust in Rio, com a talentosa Isabela Cardinali e a sua equipa circense que serão responsáveis por proporcionar uma noite de entretenimento de alta qualidade e o host “da casa”, Marcinho, que trará a sua energia contagiante para garantir que todos os presentes têm uma experiência memorável.