O que há para fazer em setembro no Algarve? Muito e para todas as idades

Começamos pela música. Os primeiros dias do mês veem chegar as Noites F ao largo da Sé de Faro, com vários artistas portugueses no cartaz desta iniciativa de fim de verão. Pedro Abrunhosa com Orquestra Clássica do Sul (dia 03), Aurea, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Rita Redshoes com Orquestra Clássica do Sul (dia 04), e os D.A.M.A., que convidam AGIR, IRMA, Bárbara Bandeira e Bárbara Tinoco para partilhar o palco (dia 05), são os grupos que atuam nesta edição, sempre às 21h30.

Dias depois, decorrem dois espetáculos de homenagem a dois grandes nomes do fado: Carlos do Carmo e Amália Rodrigues. No dia 10, o Quinteto de Jazz de Lisboa canta “Saudade” e no dia 11 o pianista Júlio Resende interpreta “Carta Aberta a Amália Rodrigues”, ambos no Centro Cultural de Lagos, às 21h30.

Destaque ainda para o 8.º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, entre os dias 11 de setembro e 1 de outubro, em vários locais do concelho, para o concerto de Tiago Bettencourt no castelo de Silves (dia 3, às 22h00) e para o evento Verão em Tavira, com quatro concertos de 2 a 5 de setembro que culminam com a subida ao palco dos Amor Electro, no parque do Palácio da Galeria, às 22h00. Pelo ambiente intimista e pela fabulosa localização, são também incontornáveis os DiVam – Concertos ao Entardecer na Fortaleza de Sagres, com Luís Severo (dia 12), EVAYA (dia 19) e Junno (dia 26) a (en)cantarem neste monumento que deve a sua origem ao infante D. Henrique.

Cineteatro Louletano recebe a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues. créditos: Região de Turismo do Algarve

Da música, para o teatro. De 3 de setembro a 17 de outubro acontece a BoCA – Bienal de Artes Contemporâneas, em Faro, onde as novas linguagens entre o performativo e o visual encontram espaço. Para acompanhar aqui. E no dia 11, o Cineteatro Louletano recebe a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago Rodrigues. Inserida numa família que tem a tradição de matar fascistas, Catarina instala o conflito quando se recusa a tirar a vida a uma pessoa partidária daquele regime político. Para ver às 21h00.

Entretanto, em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, outra arte cativará adultos e crianças: as marionetas vão ganhar vida em mais uma edição do FOMe–Festival de Objetos e Marionetas & Outros Comeres. De 4 de setembro a 25 de outubro, o público poderá observar as marionetas em todas as suas formas, estéticas, técnicas e materiais, através do olhar sensível dos artistas que as manipulam. Programação completa aqui.

Rota do Petisco. créditos: Região de Turismo do Algarve

Na dança, salienta-se o XIX Festival de Flamenco de Lagos, o mais antigo do género que se realiza em Portugal. As guitarras, as vozes carregadas de emoção e a paixão do baile levarão o público até ao flamenco mais profundo, de 16 a 18 de setembro, no Centro Cultural de Lagos.

Pelo Teatro das Figuras de Faro passará o festival Dance, Dance, Dance (de 08 a 18) e uma interpretação de “Romeu e Julieta”, pelo Quorum Ballet (dias 25 e 26), enquanto o Cineteatro Louletano acolherá o espetáculo “Last”, de Paulo Ribeiro (dia 30).

Em setembro, há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres com cultura, gastronomia e animação. Exposições, feiras, eventos desportivos – como o Campeonato Nacional de Classe Dragão, prova de vela ligeira, de 16 a 19 em Vilamoura – e uma Rota do Petisco, nos restaurantes aderentes à iniciativa (de 10 de setembro a 10 de outubro), são outras propostas do “Guia Algarve”, (disponível aqui para download gratuito) agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.