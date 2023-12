A nova Casa do Pai Natal, no Jardim do Bacalhau, convida todos a escrever um postal, a enfeitar a árvore dos desejos com pedaços de tecido que representam um sonho, um desejo ou a esperança de algo melhor, a brincadeiras no Bosque de Natal e fotografias com o Pai Natal. É aqui que os cupões atribuídos por cada 20 euros de compras no comércio tradicional vão ter de ser depositados por quem pretender habilitar-se ao sorteio de Natal.

No dia 8, pelas 15h00, a chegada do Pai Natal, celebra este ano o tema no “Reino do Gelo”. Uma série de personagens conduzirão o público ao mundo encantado do Natal. A parada será constituída por músicos elfos, o Feiticeiro e a Rainha do Gelo, fadas bailarinas com asas luminosas, “Ser” do gelo com manipulação de bola de contacto, duendes e o Pai Natal.

No final do itinerário pelo centro histórico de Beja, junto à nova casa do Pai Natal, no Jardim do Bacalhau, haverá um espetáculo com música ao vivo com artes circenses (malabarismo, equilibrismo, fogo e pirotecnia fria de mão e acrobacias de chão e aérea - mediante disponibilidade dos elementos) e coreografias para as crianças dançarem.

Entre 7 e 10 de dezembro, das 10h00 às 19h00, o tradicional Mercado de Natal, com mais de 70 artesãos e comerciantes apresenta produtos agroalimentares, cosmética natural, ilustração, ações de solidariedade, livros e outros.

Ainda na agenda deste Natal bejense estão os passeios de tuk-tuk, entre os dias 7 e 24 de dezembro, das 17h00 às 19h00, agendados previamente na Casa do Pai Natal; também as oficinas de contos, jogos tradicionais, manualidades e outras animações de rua.