O The Magnolia Hotel, na Quinta do Lago, oferece 15% de desconto para estadas a partir de duas noites, entre 23 de dezembro e 2 de janeiro. Quanto às atividades para a época mais festiva do ano, o resort preparou um calendário de eventos com início a 4 de dezembro, sem que falte a iluminação da árvore de Natal da Quinta do Lago. No Dano's!, sport bar, os adultos podem apreciar um vinho quente, enquanto as crianças desfrutam de um chocolate quente. Isto, acompanhado de música com alguns dos clássicos da época.

No que toca ao jantar de consoada, a Quinta do Lago preparou uma ementa para entregar em casa. O cabaz de Natal conta com uma refeição de três pratos para um máximo de dez pessoas. Todos os alimentos são pré-preparados pelos chefes do resort e serão entregues aos clientes prontos a cozinhar. Os cabazes incluem instruções para que a finalização dos pratos seja feita em casa. Pratos que podem ser levantados no Clubhouse dos campos Norte e Sul, entre os dias 17 e 24 de dezembro.

As festividades continuam com o Boxing Day (26 de dezembro), a tradição natalícia no Reino Unido que prolonga a festa no resort. No Dano’s, os interessados poderão assistir aos jogos do Boxing Day Premier League com a companhia das cervejas Guinness ou Hop 1 e um brunch para toda a família.

Já o Ano Novo conta com celebração nos restaurantes Bovino Steakhouse, Casa Velha, Casa do Lago e Dano's, sempre com música ao vivo e com fogo de artifício.

Já em 2022, a sugestão passa por desfrutar de um Brunch de Ano Novo no Dano’s onde não vai faltar bom ambiente e pratos saborosos para o almoço de 1 de janeiro.