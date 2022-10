O fim de semana pertence às famílias: conheça os melhores programas para todas as idades

Ossos do ofício

Matosinhos | oficina | 30 out.: 11h-12.30h | 3 a 8 anos

Leve os miúdos a brincar aos "Dominguinhos" do MAR Shopping Matosinhos. No atelier dedicado ao Halloween, a proposta é construir um personagem cheio de estilo. A partir de cotonetes, nascem os esqueletos mais estilosos e simpáticos de sempre. Entre cores, desenhos e formas divertidas, os miúdos vão poder aprender enquanto brincam sem parar.

Melhor amigo da ciência

Aveiro | hora do conto | 30 out.: 11h-12h | 3 aos 10 anos

O “Domingo de manhã na barriga do caracol” está de volta à Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, com uma história científica para explorar em família. Desta vez, explora-se o conto "No rasto de um amigo precioso”. A criança faz disparates, mas jura que nunca riscou o jornal do avô. Ao tentar descobrir o culpado, dá de caras com um amigo cheio de ciência.

Por detrás do nariz vermelho

Lisboa | espetáculo | 29 out.: 11h, 15.30h, 30 out.: 11h, 15.30h | M/6

Há duas décadas que a Operação Nariz Vermelho leva alegria e magia aos hospitais. Para celebrar esta data, o Centro Cultural de Belém recebe o espetáculo "Compasso de Palhaço". Um grupo de Doutores Palhaços regressa a casa, após um dia de trabalho nos hospitais. Pela fechadura da porta, espreita-se o seu dia a dia, como vivem e como se relacionam.

À descoberta da bata mágica

Oeiras |espetáculo | 30 out.: 15.30h | M/6

O Teatro Independente de Oeiras recebe a peça infantil "Doutor Finanças e a Bata Mágica". Numa bela tarde de primavera, Miguel e João assistem ao circo da Aldeia da Prosperidade. Porém, algo de inesperado acontece no espetáculo do Palhaço Altamente, que os empurra para uma verdadeira aventura.

Noite de arrepios

Évora | passeio | 29 out.: 20.30h | M/0

Em Évora, vive-se a “Noite das Criaturas das Trevas”. Esta atividade inclui dois momentos distintos. Primeiramente, o Agrupamento de Escuteiros 890 de Évora estará em atividade na Serra d’Ossa. Já ao entardecer, toda a população pode conhecer, não só anfíbios, morcegos, corujas e aranhas regionais, mas também lendas como o Eremita e a Bruxa da Serra d’Ossa.

