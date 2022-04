Capuchinho moderna

Braga | espetáculo | 10 abr.: 15.30h | M/3

“Capuchinho Vermelho – O Musical”, uma história bem conhecida, agora com muita música e ainda mais magia, chega ao Altice Fórum Braga. Pela floresta fora, no caminho até casa da avó, a pequena e corajosa Capuchinho Vermelho vive uma aventura surpreendente. Desfrute das divertidas personagens de sempre numa adaptação moderna.

Regresso do Peter Pan

Maia | espetáculo | 9 abr.: 16h | M/3

“Peter Pan – O Musical” estreia-se no Fórum da Maia. Os manos Xande e Babuxa estão em risco de ser entregues para adoção, se os pais não regressarem, após dois anos de ausência. Até que a dupla conhece Peter Pan e a Fada Sininho, dispostos a ajudar. Entre viagens, piratas e uma misteriosa ilha, a animação está garantida.

Rui Santos

Brinquedos de infância

Guarda | oficina | 9 abr.: 10h | 5 aos 10 anos

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço convida as famílias a trazer um objeto de bolso, que desperte em si o ato de brincar. No meio de conversas, memórias, histórias, luzes e sombras constroem-se pontes que levam miúdos e graúdos às profundezas da infância. Todos temos um brinquedo que nos marcou. Qual o seu pequeno tesouro?

Os mistérios do Buda

Lisboa | visita guiada | 10 abr.: 11.30h-12h | M/6

O Budismo converteu-se num movimento cultural que comporta muitos mistérios. O Museu do Oriente leva as crianças a refletir sobre a figura do místico Buda na visita guiada "Em Conversa com… Buda Shakyamuni”. Por que é que Buda está sentado numa flor? Que flor é essa? Para conhecer a história completa, nada melhor que perguntar… ao próprio Buda.

Elfkins no cinema

Pinhal Novo | cinema | 10 abr.: 16h | M/3

O Auditório Municipal do Pinhal Novo apresenta uma sessão de cinema a pensar nos mais novos. Em “Elfkins: Operação Pastelaria”, descobre-se o mundo dos adoráveis duendes que vivem debaixo da terra, com o objetivo de evitar os mesquinhos seres humanos. Tudo muda quando a Elfkin Helvi decide encontrar o seu destino à superfície.