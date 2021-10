Concebido por Pedro Santos Silva e ilustrado por André Fernandes Trindade, o “28 Eléctrico de Lisboa” desafia os jogadores a conduzirem o seu elétrico pelas ruas da capital, percorrendo monumentos históricos que são referências na cidade. De permeio, os jogadores têm de gerir estrategicamente os bilhetes de forma a poderem recolher os passageiros e mover o eléctrico da forma mais eficiente possível.

“Os jogos de tabuleiro tornam-nos mais humanos porque obrigam-nos a interagir com pessoas e não com máquinas. Além disso contribuem para a formação de competências-chave, como a memória e o raciocínio e melhoram significativamente a saúde mental, sobretudo se jogados em ambiente social”, sublinhou Gil D´Orey, fundador da Mebo Games (empresa autora do novo jogo), na apresentação que decorreu no Museu da Carris, na capital.

Já o autor, Pedro Santos Silva, salientou que “este projeto deu-me uma especial satisfação, porque tivemos de fazer muitos testes com jogadores experimentados. Também eles contribuíram para o resultado”.

Mebo Games

O lançamento internacional do jogo vai acontecer na maior feira de jogos de tabuleiro do mundo: a Spiel´21, em Essen (Alemanha), de 14 a 17 de outubro. “Em 2022 já está garantida a edição japonesa do jogo”, adianta a Mebo Games.

O “28 Eléctrico de Lisboa” está disponível no mercado nacional em lojas como a FNAC, El Corte Inglês, Pingo Doce e Continente e ainda na loja online da Mebo Games, com o preço recomendado de 29,95 euros.

Fundada em 2010, a Mebo Games é uma editora portuguesa de jogos de tabuleiro, com um portefólio de mais de cem jogos. Alguns jogos são sobre Portugal, como é o caso de “Caravelas” ou “Estoril 1942”, “Porto”, enquanto outros apostam em temas mais transversais, como o “Viral” ou o “Arraial”.

Para além das criações próprias, a empresa também edita, adaptando para a língua portuguesa, jogos internacionais como o “Ticket to Ryde”, “Double”, “Dixit”, “Jungle Speed”, “Passa o Desenho” e muito outros.