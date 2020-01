O Mercado regressa para a sua primeira edição de 2020 e desafia os mais românticos a escolherem o Jardim da Estrela (Lisboa) para comprarem um presente especial e surpreenderem no Dia de S. Valentim.

Design, ilustração, joalharia, decoração, moda, são apenas algumas das muitas propostas para descobrir durante o fim de semana.

Porque o amor existe nas suas mais diversas formas celebre-o junto daqueles que mais ama e visite a primeira edição do ano do Mercado Crafts & Design.

A criatividade e o romantismo andam à solta. Por isso, deixe-se contagiar.

A decorrer desde setembro de 2006, o Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela mantém o compromisso de se assumir como rampa de lançamento para criadores nacionais e internacionais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo.

Define-se como um mercado criativo para pessoas criativas e decorre no primeiro fim de semana do mês (exceto em janeiro) com entrada gratuita.