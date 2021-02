O perfil de Instagram do centro comercial Aqua Portimão transforma-se num canal de entretenimento, em que todos são convidados a participar em sessões de workshops e masterclasses emitidas em direto e dinamizadas por vários especialistas.

Com uma agenda completa e diversificada, são inúmeras as atividades pensadas para animar os dias em casa e que garantem agradar a todos os gostos e idades. Desde treinos simples para fazer em casa, a dicas para aplicar nas redes sociais e ainda workshops de beleza.

As sessões em direto são dinamizadas por especialistas e apaixonados por cada área como as instagrammers Mariana Gemelgo, Inês Cunha, Maria Jiva e Ana Vieira e ficam posteriormente disponíveis no canal de IGTV do Aqua Portimão.

Para além das sessões em direto, o Aqua Portimão apresenta a iniciativa “Tip Advisor”: um projeto desenvolvido em parceria com a Janine Medeira, autora do blog Poupadinhos e com Vales, que oferece dicas infinitas para tornar as rotinas do dia a dia em casa mais divertidos.

Os conteúdos, em formato de vídeo, estão também disponíveis no perfil de Instagram do centro comercial.

O Aqua Portimão promete surpreender com muitas mais atividades nos próximos meses. Fique atento ao perfil de Instagram do centro comercial para explorar todos os conteúdos, e conhecer, em primeira mão, as novidades.