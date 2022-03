“NOOBA – A Fresh New Living” é o mais recente empreendimento residencial no distrito de Setúbal, que pretende ajudar a posicionar o Barreiro num local de excelência para se viver, oferecendo um estilo de vida equilibrado e uma “paz” que não se encontra na capital.

Com uma área bruta total de 98.360m2, este projeto residencial conta com 518 apartamentos e apresenta tipologias que variam de T1 a T5, com preços a partir de 189.000 euros.

Todos os apartamentos dispõem de varandas privadas ou terraços, e partilham um terraço com piscina e uma pista de jogging panorâmica de 100m, com o objetivo de criar um sentido de comunidade e união entre os seus residentes.

Nooba, Barreiro créditos: Solid Sentinel

As plantas dos andares são diversas, no sentido de preencher as várias necessidades familiares, seja um escritório ou quarto extra, ou layouts internos flexíveis e modelares que permitem que um corredor seja também um escritório, seguindo a tendência do teletrabalho.

O projeto, cujo conceito e respetivo desenho foram desenvolvidos pelo reconhecido arquiteto Miguel Saraiva, beneficia de uma etiqueta energética A, da gestão inteligente da energia nas áreas comuns, da preocupação sistemática da luz e ventilação natural para otimizar a eficiência energética global dos edifícios.

Estes novos apartamentos na margem sul do rio Tejo, oferecem uma vista desobstruída sobre o rio e o Parque da Cidade, encontrando-se a menos de 20 minutos da Praça do Comércio, para quem opte pela travessia de ferry.

Nooba, Barreiro créditos: Solid Sentinel

Alain Gross, CEO e Membro do Conselho da Solid Sentinel, afirma que “este projeto mostra a nossa ambição em redefinir o Barreiro, criando um novo estilo de vida para quem queira fugir da azáfama da cidade, mantendo a proximidade necessária. O NOOBA é também um projeto que pretende responder às mais recentes tendências sociais e de mercado, como por exemplo o regime do teletrabalho, a maior proximidade com a natureza, entre outras”.

Por seu turno, Miguel Saraiva, arquiteto responsável por este projeto, partilha que “criámos um edifício em harmonia com a paisagem envolvente. Para o projeto NOOBA, inspirámo-nos na sua localização, à beira-rio e repleto de luz. O desenho reflete essa proximidade com o Tejo e aproveita a luz natural típica do Barreiro e de Lisboa. A história do Barreiro, muito ligado ao mar, aos Descobrimentos e, mais tarde à indústria, também está patente no projeto. Os materiais à base de ferro, vidro e betão, dão um caráter único aos edifícios e, na minha perspetiva, conseguem perpetuar-se no tempo com muita qualidade”.