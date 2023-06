O Tivoli Palácio de Seteais vai voltar a ser palco de uma noite que junta bailado e gastronomia, agendado para 1 de julho, a partir das 19h. Neste fim de semana a música, dança e alta cozinha ganham destaque neste cenário tão característico da paisagem de Sintra.

Numa iniciativa conjunta do Tivoli Palácio de Seteais e da Câmara Municipal de Sintra, o programa integra a 57ª edição do Festival de Sintra.

A Gala Internacional de Bailado tem artistas das mais prestigiadas companhias de bailado mundiais, numa combinação entre o classicismo puro dos bailados do século XIX com as visões mais arrojadas dos coreógrafos contemporâneos.

Além do bailado, a experiência de alta gastronomia conta ainda com uma vertente vínica, num convite a descobrir a história que acompanha este espaço icónico de Sintra, pelas mãos dos respeitados chefs Joachim Koerper, chef consultor, e Benoît Sinthon. A chef pasteleira Cintia Koerper, assina a carta de sobremesas. Benoît Sinthon é o chef que está à frente do restaurante Il Gallo D’Oro (duas estrelas Michelin), no The Cliff Bay, no Funchal, há 15 anos.

Esta experiência está marcada para dia 1 de julho, sábado, pelas 19h, após o espetáculo de bailado. Os jardins do Palácio e o arco triunfal do hotel vão servir de pano de fundo, para o menu exclusivo, harmonizado com os vinhos da Herdade da Malhadinha Nova. O preço do jantar, já com o bailado incluído, é 220€ por pessoa.

Para todos aqueles que, para além da experiência do bailado e do jantar, quiserem aproveitar um fim de semana em Sintra, o hotel disponibiliza um programa de dois dias - Retiro em Seteais - com início às 18h de sexta-feira, 30 de junho, com receção e cocktail de boas-vindas no Salão Nobre do Palácio, seguido de uma visita guiada ao palácio.

No sábado, após o pequeno-almoço, será tempo de conhecer ou revisitar um dos mais belos exemplares da arte revivalista do princípio do século XX, a Quinta da Regaleira. Pelas 13h30 é tempo de saborear um brunch na varanda do restaurante Seteais com vista sobre os jardins e a piscina. Ao final da tarde é hora da Gala Internacional de Bailado, seguida pelo jantar. O programa completo de fim de semana, com duas noites de alojamento, tem um custo de 1.500€ para duas pessoas.