A competição inaugurada em 2007 e que já elegeu as maravilhas em áreas tão diversas como as praias, a gastronomia, a doçaria ou as aldeias de Portugal, “recebeu 504 candidaturas ao seu concurso de 2020. Estas candidaturas foram avaliadas pelo Conselho Científico, que acabou por atribuir o selo de ´Nomeado` a 471”, anunciou a organização da iniciativa.

Após várias fases de seleção que envolveram a votação por parte de um “Painel de Especialistas” (com elementos de cada um dos 18 distritos e duas regiões autónomas), “encolheu” a lista inicial para um total de 140 finalistas regionais. Estes participam nas respetivas eliminatórias regionais, com voto popular, que findam em agosto, altura em que será conhecida a lista dos 20 semifinalistas (mais oito repescados) para duas semifinais.

Bonecos de Estremoz. créditos: 7 Maravilhas da Cultura Popular

Finalmente, à final, chegarão 14 candidaturas que competirão pelo pódio das “7 Maravilhas”.

Para já estão apuradas as seguintes manifestações da cultura popular: Festa da Espiga (Faro, Loulé), A arte da seda de Freixo de Espada à Cinta (Bragança, Freixo de Espada à Cinta), Abertura das Talhas (Beja, Vidigueira), Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais (Guarda, Vila Nova de Foz Côa), Bonecos de Estremoz (Évora, Estremoz), Olaria Pedrada de Nisa, Sexta 13 – Noite das Bruxas (Vila Real, Montalegre), Picareto (Mação, Santarém), Romaria de S. Bartolomeu (Viana do Castelo, Ponte da Barca), Fachos (Madeira, Machico), Muros de Pedra Seca (Leiria, Porto de Mós), Romaria de São Paio da Torreira (Aveiro, Murtosa), Fado de Coimbra, Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios (Viseu, Lamego), Festas em Honra do Divino Espírito Santo (Açores, Calheta), Santeiros de São Mamede (Porto, Trofa).

Santeiros de São Mamede (Porto, Trofa). créditos: 7 Maravilhas da Cultura Popular

A eleição dos finalistas regionais prosseguirá com programas transmitidos na RTP 1, a partir dos distritos de Setúbal (10 de agosto), Braga (11 de agosto), Lisboa (12 de agosto) e Castelo Branco (14 de agosto).

A seleção das manifestações da cultura popular obedece a diferentes categorias, nomeadamente, "Artesanato", "Lendas e Mitos", "Festas e Feiras", "Músicas e Danças", "Rituais e Costumes", "Procissões e Romarias", "Artefactos".