É apresentado como o “maior baloiço de Portugal” aquele que foi inaugurado já este mês de julho numa das entradas do Parque Nacional da Peneda-Gerês. A estrutura na Porta do Mezio (concelho de Arcos de Valdevez), encontra-se numa das cinco entradas no território, uma imensidão de montanhas e vales, classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera.

O baloiço em madeira, com o topo a mais de sete metros de altura, está instalado a 900 metros de altitude, com vista para 360 º de horizonte minhoto, oferecendo um convite à fotografia. Um vídeo promocional faz a apresentação daquela que se tornou uma das atrações da região com mais visitantes.

O acesso ao baloiço é gratuito, 24 horas por dia, bastando um curto trajeto a pé (perto de cem metros), depois de percorrida a estrada nacional 202, a partir da sede de concelho, a vila de Arcos de Valdevez.

"Perfeito para relaxar” é como a página de Instagram que serve de suporte à nova atração do Parque Nacional, a apresenta. A iniciativa partiu da junta de freguesia de Cabana Maior e Conselho Diretivo dos Baldios de Cabana Maior.

Acresce que na Porta do Mezio, o visitante para além de ficar a conhecer todos os pormenores necessários para se aventurar pelas florestas e montanhas, pode passar momentos de descontração nos três hectares com espaços para crianças e adultos. Sublinhe-se o parque da biodiversidade, a “Aldeia dos Pequeninos”, o museu rural e etnográfico, o parque fitness e o “Parque Aventura”, com prática de arborismo, slide e escalada.