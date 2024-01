“No tecer da Memória”, assim se intitula o passeio que a 14 de janeiro (10h00) parte da Praça da República, em Beja, para percorrer as artérias da cidade alentejana. “A pé caminharemos com vagar enquanto uma teia de episódios marcantes tece a nossa capacidade de entender e conhecer os lugares e as suas gentes. Lutas liberais, guerra civil de Espanha, expulsão dos judeus, cartas de amor nas invasões francesas, revoltas campesinas, estórias rocambolescas do bairro, serão contadas e partilhadas pelo autor como um segredo recriado para se tornar numa memória coletiva”, esclarece o município bejense a propósito da visita guiada de acesso gratuito embora sujeito a marcação prévia.

A visita que tem como mote o romance “Não há seda nas lembranças” faz-se com a presença de Jorge Serafim, contador de histórias, humorista e promotor do livro e da leitura. O autor percorre o país de norte a sul, divulgando os contos de tradição oral e em contextos escolares, bibliotecas públicas, festivais de teatro, feiras do livro. Como narrador tem efetuado participações na Argentina, Uruguai, Cabo Verde, Espanha, Macau, Suíça, Luxemburgo.

As inscrições para este passeio repleto de histórias faz-se através do e-mail turismo@cm-beja.pt ou telefone 284 311 913.