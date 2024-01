É já a partir da próxima sexta-feira que o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, vai arrancar com uma programação inteiramente dedicada ao mundo do yoga e da meditação e que irá decorrer no interior da exposição Plug-In de Joana Vasconcelos.

"Estas duas propostas [de Yoga com Arte e Meditação do Chacra do Coração], que prometem conexão mais profunda entre a arte e o corpo em movimento, unem-se ao compromisso de promover a saúde, o bem-estar e a cura que Joana Vasconcelos apresenta nos seus trabalhos", pode ler-se no comunicado.

Esta iniciativa, que pretende juntar arte e bem-estar no mesmo espaço, vai dar a oportunidade a todos os amantes destas duas práticas de experimentarem novas vertentes diferentes num local invulgar.

Informações Yoga com Arte Datas: 20/01/2024, 17/02/2024, 16/03/2024 Horário: 09h30 – 10h30 Idioma: português e inglês Preço: 25€ Meditação do Chacra do Coração Datas: 12/01/2024, 26/01/2024, 09/02/2024, 23/02/2024, 01/03/2024, 15/03/2024, 05/04/2024 Horário: 12h00 - 12h30 Preço: gratuito mediante bilhete de entrada no museu (11€)

As três sessões de Yoga com Arte destinam-se a iniciantes com mais de 12 anos e vão realizar-se entre janeiro e março junto à Valkyrie Octopus. Ao longo de 60 minutos os participantes - que se devem fazer acompanhar do seu próprio tapete - vão poder experimentar a modalidade iyenger yoga.

Já as aulas de Meditação do Chacra do Coração vão decorrer até abril e têm um limite máximo de 50 pessoas por sessão. Este tipo de meditação, que tem a duração de 30 minutos, destaca-se por juntar "movimento e som e apresenta uma sequência e vibração que favorecem a purificação do chacra do coração", adianta.

