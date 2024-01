Orquestra Metropolitana de Lisboa apresenta-se em três concertos de música clássica no Teatro Tivoli

“Mozart Concertante”, que conta com Ana Bela Chaves na viola e Ana Pereira no violino e na direção musical, transporta o público para as profundezas da genialidade do compositor austríaco e está dividida em duas obras: KV 364, onde se destacam-se as partes de viola d’arco e do violino, e a Sinfonia N.º 39, que combina e articula as diferentes famílias de instrumentos.

A 19 de fevereiro segue-se uma nova sessão de música clássica, desta vez com o maestro Adrian Leaper, que convida o público a vaguear por cenários idílicos e contemplações bucólicas de “A Escocesa”. Os músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa reúnem assim as assinaturas de três compositores que viajaram no tempo e no espaço: a Sinfonia N.º 3 de Mendelssohn (1842), que encontrou inspiração nas majestosas ruínas do Palácio de Holyrood, em Edimburgo ; Noturno para Orquestra de António Fragoso (1918), que pintou com as teclas de um piano as noites encantadoras de Lisboa; e Concerto para Corne Inglês e Orquestra de Pēteris Vasks (2018), que transporta o público para a sua infância numa região rural da Letónia, escolhendo um dos instrumentos mais pastorais para essa jornada. Carla Pereira toca o corne inglês com maestria, dando vida à nostalgia e à serenidade das memórias de Vasks.

O terceiro concerto do semestre fica à responsabilidade do maestro Pedro Neves, maestro titular e diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que leva para o Tivoli o encanto da música de Joly Braga Santos no mês em que se celebram 100 anos sobre a data do nascimento do compositor português: No Centenário de Joly Braga Santos, a 27 de maio. Esta homenagem tem início com um concerto para cordas, datado de 1951, prossegue nos anos sessenta, com a música de um bailado estreado no Teatro Politeama em 1968 e uma transcrição de Vathek, o célebre poema sinfónico do seu mestre Luís de Freitas Branco. Termina com Staccato Brilhante, de 1988, um impressionante manifesto de jovialidade em final de vida de Joly Braga Santos.

Os bilhetes para os concertos clássicos estão disponíveis em Ticketline e nos locais habituais.