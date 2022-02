No Porto, o jantar dá direito à oferta de uma noite de alojamento num hotel cinco estrelas

Os jantares para dois no Digby, com oferta de alojamento, fazem-se em três momentos, com entrada, sobremesa e prato principal e com harmonização vínica (sem partilha). Já no restaurante Blind a reserva de jantar deve indicar o menu “Blind Emotions” para duas pessoas com harmonização vínica.

No que toca à oferta de uma noite de alojamento para duas pessoas, este faz-se em quarto Classic com pequeno-almoço incluído (sujeito a disponibilidade e confirmação). Os interessados terão a possibilidade de efetuar upgrade de categoria de quarto mediante pagamento de suplemento.

O Torel Avantgarde é o hotel de cinco estrelas com um ambiente jovem, com uma grande vibração artística. Cada quarto é inspirado (e tem o nome) em personalidades de vanguarda de várias áreas.

créditos: Luis Ferraz

Por sua vez, o Torel Palace Porto é um hotel de cinco estrelas situado no coração do Porto, no Palacete Campos Navarro, um edifício de estilo romântico construído em 1861. A literatura dá o tom a todos os 24 quartos – numa homenagem a um escritor ou poeta português. No piso térreo do hotel, o restaurante Blind faz referência a uma das obras mais famosas de Saramago, “Ensaio Sobre a Cegueira”.

Para usufruir desta campanha os clientes deverão contatar antecipadamente a equipa de reservas pelos e-mails reservas@torelavantgarde.com / reservas@torelpalaceporto.com ou através do telefone 226 001 966.

A oferta está disponível apenas até 28 de fevereiro (exceto sexta-feira e sábado).