O Candlelight, concerto intimista à luz das velas e que já conquistou milhares de portugueses, anuncia uma edição especial dedicada a Joe Hisaishi, emblemático compositor japonês conhecido pelas mais de 100 bandas sonoras de filmes e álbuns a solo desde 1981.

O concerto, marcado para dia 5 de março, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, contará com duas sessões, às 19h30 e 21h30, e um programa especial onde um Quarteto de Cordas irá interpretar os grandes clássicos do compositor japonês.

Joe Hisaishi é conhecido internacionalmente pelo trabalho desenvolvido com animações japonesas – anime – tendo composto as bandas sonoras de muitos dos seus filmes. O compositor destaca-se também pela forma peculiar como explora e incorpora géneros musicais distintos.

O programa do evento, que tem a duração de uma hora, conta com a interpretação de obras como “Howl’s Moving Castle”, “Ponyo on the Cliff by the Sea” e “Princess Mononoke”.

Os bilhetes para os concertos de tributo a Joe Hisaishi podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15,00€ por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

Com cerca de 3 milhões de bilhetes vendidos em mais de 90 cidades em todo o mundo só em 2021, o conceito Candlelight volta a surpreender com mais uma estreia em Portugal dedicada ao compositor japonês.