Tire proveito da campanha Winter Days que a Imani Country House está a promover para fazer uma escapadinha serena e aconchegante no Alentejo.

Neste refúgio alentejano poderá usufruir da salamandra do amplo e multifacetado salão, da comida de conforto e da lareira no quarto. A intenção é tirar partido do melhor do inverno e de preferência em boa companhia.

A Winter Days pressupõe a reserva de duas noites e oferta de uma terceira e está disponível até ao próximo dia 11 de fevereiro.

Aproveite a estadia para visitar o Cromeleque dos Almendres, as Termas Romanas e a Capela dos Ossos.