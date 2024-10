Com a chegada dos dias frios, o aconchego de uma lareira acesa torna-se num verdadeiro refúgio. No entanto, atrás do conforto das chamas, esconde-se um perigo silencioso que muitos desconhecem: a falta de limpeza da chaminé. A acumulação de fuligem e outros resíduos inflamáveis, longe de ser um problema meramente estético, representa uma séria ameaça à segurança da habitação e saúde da família.

TakeActionOnRadon por Pixabay