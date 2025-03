A campanha “Jantar & Cinema” está de regresso e tem uma proposta irrecusável para quem não dispensa ir jantar fora todas as semanas sem ter que sair da zona da Grande Lisboa.

Esta iniciativa, criada pelo centro comercial Oeiras Parque, dá a oportunidade a todos os casais e famílias de fazerem uma refeição à sua escolha e de assistirem a um dos filmes em cartaz por 12 euros por pessoa.

A decorrer durante quatro dias por semana - entre domingo e quarta-feira - a partir das 18h00, os visitantes podem escolher entre 10 espaços aderentes que oferecem diferentes propostas gastronómicas como comida japonesa, israelita, mexicana ou havaiana.

Em seguida, esteja sozinho ou acompanhado, pode escolher uma das longas-metragens em cartaz e a sessão de cinema que mais lhe agrada para terminar a noite em beleza.

Para pode usufruir desta campanha basta dirigir-se ao Balcão de Informações do Oeiras Parque, entre as 10h00 e as 22h30, e adquirir o seu voucher promocional que deverá ser apresentado no restaurante da sua escolha e nas bilheteiras NOS.

