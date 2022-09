Como forma de acarinhar ainda mais os amigos de quatro patas que, diariamente, frenquentam as suas instalações, a Padaria Portuguesa decidiu celebrar o Dia do Mundial com uma ação muito especial: oferecer um biscoito a todos os canídeos que entrarem porta dentro.

Em parceria com a Goddies - Natural Food foram produzidos biscoitos 100% naturais sem corantes e conservantes à base de frutas e legumes, como maçã, banana, espinafres, beterraba, cenoura e abóbora.

Recorde-se que desde 2021 que o estabelecimento adotou uma política pet-friendly dando as boas-vindas a todos os animais, disponibilizando uma taça de água na entrada das suas 59 lojas, à exceção do Amoreiras, Colombo, Fonte Nova, Portela, Saldanha Residence e Strada.

De confeção artesanal, estes produtos específicos para cães podem ser adquiridos, em breve, em toda a rede de pastelarias.