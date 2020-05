A Câmara Municipal de Caldas da Rainha colocou máscaras nas conhecidas figuras de Bordalo Pinheiro que estão espalhadas pela cidade.

A autarquia lançou assim a campanha Protege Caldas, com o objetivo de sensibilizar a população para a utilização de proteção individual contra a COVID-19.

Veja as fotos

As 20 figuras gigantes, do artista Raphael Bordalo Pinheiro, estão agora de máscara no rosto, para que ninguém fique indiferente à importância da responsabilidade social neste período de desconfinamento.

Esta é uma parceria entre a autarquia e o Centro da Juventude, que contou com o apoio e a criatividade das costureiras caldenses.

As imagens da rota bordaliana contam, assim, com estas máscaras desde o passado dia 15, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.