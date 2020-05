Teatro Politeama

O Teatro Politeama apresenta "O Feiticeiro de Oz", que relembra a história de Dorothy e do seu cão Totó que são levados por um tornado para um mundo mágico. Só o Feiticeiro de Oz pode ajudá-los a regressar a casa, no Kansas.

Um musical de Filipe La Féria, baseado no conto infantil de L. Frank Baum, transmitido nos dias 08, 09 e 10 de maio, às 15:00, na página de Facebook do teatro.

Teatro Nacional D. Maria II

A pensar nas famílias com crianças entre os 03 e os 08 anos, o Teatro Nacional D. Maria II criou a Salinha Online, onde todos os sábados e domingos, às 11:00, se abrem as portas à imaginação com leituras de textos de autores portugueses e estrangeiros, dedicados aos mais novos. As leituras ficam disponíveis para ver ou rever a qualquer altura.

09 maio - O Gato e o escuro;

10 maio - Sábios como os camelos;

16 maio - Burros;

17 maio - A história que se conta com a boca fechada.

Teatro do Noroeste

O Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana - apresenta a rubrica Sofá de Cena, durante a qual todos os domingos, às 10:00, na sua página de Facebook e Youtube, disponibiliza espetáculos infantis.

10 de maio – “Antes de Começar”, com texto de Almada Negreiros e encenação de Elisabete Pinto;

17 de maio – “O Gato das Botas” a partir do conto de Charles Perraul, com encenação de Fernando Gomes.

Teatromosca

O teatromosca criou “Emissões de Emergência” disponíveis online (na página QuarentenAntena no site da companhia). Durante o mês de maio são apresentados três espetáculos, sempre às 17:00:

09 e 10 de maio - “Isto não é o Pinóquio” de Pedro Alves, a partir do clássico de Carlo Collodi;

16 e 17 de maio - “O macaco do rabo cortado” a partir do conto tradicional português;

30 e 31 de maio - “A Espada do Rei Artur” inspirado no mito medieval.

Com um pagamento mínimo de 1 € efetuado via MBWay para o nº associado 96 340 32 55 – número que poderá também ser utilizado para solicitação de informações e pedidos de reserva.

Companhia de Teatro de Almada

A Companhia de Teatro de Almada disponibiliza o espetáculo de marionetas “O Barbeiro de Sevilha”, a partir de Gioachino Rossini, com encenação de Teresa Gafeira, e a peça “Pasteis de Nata para Bach”, com dramaturgia de Pedro Proença e Teresa Gafeira e encenação de Duarte Guimarães

Os espetáculos podem ser vistos, às 11:00, na sala virtual da companhia.

Teatro do Noroeste Em Sua Casa

O “Caseirar" é a nova iniciativa do Teatro do Noroeste Em Sua Casa, inserida no Serviço Educativo, com várias sugestões de atividades para realizar em família, por Raquel Amorim.

De segunda a sexta, às 08:00, no Facebook e Youtube.

Grupo de teatro “O Nariz”

O grupo de teatro “O Nariz”, de Leiria, está a contar uma história por dia, como forma de animar o período de quarentena. O grupo partilha as histórias através da sua página de Facebook, sempre por volta da hora do por do sol.

Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa

A rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa (BLX) lançou a iniciativa “Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia”, na qual todos os dias de segunda a sábado, às 11:00, no Facebook das BLX, é lida uma história para os mais novos.

Rede de Bibliotecas Municipais de Azambuja

A Rede de Bibliotecas Municipais de Azambuja lança a atividade online “Criando Laços”, desenvolvida pela Biblioteca do Centro Cultural Grandella de Aveiras de Cima. A iniciativa acontece no dia 09 de maio, pelas 10:30 na página de Facebook da Biblioteca Municipal de Azambuja, Aveiras de Cima e Alcoentre. Neste dia, é contada a história “A Minha Mãe”, seguida da qual é depois lançado um desafios aos mais novos.

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, em Oliveira de Azeméis, publica na sua página de Facebook uma sessão de contos musicados para toda a família. As histórias acontecem às segundas e quartas-feiras, às 21:00.

11 de maio – “Chibos Sabichões”, da autoria de Olalla González e ilustrações de Federico Fernandez;

13 de maio – “O Urso e o Corvo”, escrito e ilustrado por Monika Klose;

18 de maio – “Bigas”, da autoria do oliveirense Henrique Pereira e ilustrações de Alexandra Gonçalves;

20 de maio - conto "O Pinto Careca", da autoria de Marisa Núñez e ilustrações de Helle Thomassen;

25 de maio - conto "Mariluz a Avestruz", da autoria de Raquel Chaundler e ilustrações de Bernardo Carvalho;

27 de maio - conto "Mais um", da autoria de Marc Taeger e Olalla González.

Biblioteca Municipal do Seixal

A Biblioteca Municipal do Seixal promove todas as quintas-feiras, às 10:00, uma sessão da hora do conto, que pode ser acompanhada na sua página do Facebook. As histórias são contadas em direto por Susana Filipe.

Mais histórias na página do YouTube "Contar histórias e sobreviver".

Festival READ ON

A 3.ª edição do Festival READ ON adaptou-se ao contexto atual e propõe aos mais novos eventos dedicados à leitura, aos trabalhos manuais, à multimédia, todos em ambiente digital. Dedicado a jovens dos 12 aos 19 anos, o projeto READ ON tem como objetivo a promoção e divulgação do gosto pela leitura através de atividades diversificadas e, também, de um festival literário que, em 2020, é assinalado online.

14 de maio - Workshop “Anda contar a tua história em Vídeo!”, com Carolina Monteverde (Smile Stories). Às 17:00 na plataforma ZOOM, com inscrições em readonportugal@gmail.com.

Museu da Marioneta

O Museu da Marioneta disponibiliza online várias de atividades/tutoriais de diversas oficinas para os mais novos - Atelier de construção de máscaras; Fantoche de dedo; Atelier de construção de marionetas.

Museu da Marioneta do Porto

O Museu da Marioneta do Porto promove uma visita virtual ao seu espaço e transmite online vários espetáculos, numa iniciativa que decorre até junho, com temporadas de espetáculos de quarta a domingo no "Teatro de Belomonte", cujo link para acesso fica disponibilizado todas as semanas no site e nas páginas do Facebook e Instagram.

13 a 17 de maio - “Frágil”;

27 a 31 de maio - “Polegarzinho”.

Museu da Carris

O Museu da Carris propõe um passeio por Lisboa no Elétrico 28, através de uma viagem virtual, onde se pode conhecer alguns dos locais mais interessantes do património histórico e arquitetónico da capital portuguesa. O percurso começa no Largo Martim Moniz, passa por Alfama, pela Sé, Rua da Conceição, Chiado, Basílica da Estrela e termina no Largo dos Prazeres.

Museu dos Transportes e Comunicações

O Museu dos Transportes e Comunicações - Alfândega do Porto partilha, através do seu site e das redes sociais, conteúdos que permitem conhecer a história do Edifício da Alfândega (em processo de classificação como Monumento de Interesse Nacional), as suas coleções e exposições.

O conto “Zé do Saco: o contrabandista”, novelas aduaneiras, histórias sobre peças das suas coleções, jogos para os mais novos (puzzles e sopa de letras), pequenas visitas virtuais ao Edifício e exposições, são algumas das partilhas disponíveis.