Mas afinal… o que é o Natal?

Marco de Canaveses | espetáculo | 18 dez.: 16.30h | M/3

Um rapto e um enigma para descobrir. Assim começa o espetáculo “Mas afinal… o que é o Natal?”, a decorrer no Centro Cultural Emergente. Quando o Pai Natal desaparece sem deixar rasto, a distribuição de prendas parece estar em risco… a menos que alguém descubra o verdadeiro propósito das festas. Assista ao fim desta aventura na companhia dos mais novos.

Há muita música em Sophia de Mello Breyner

Porto | concerto | 19 dez.: 16h | M/0

Poemas e textos de Sophia de Mello Breyner convertem-se em melodias na Casa da Música do Porto. A autora portuense serve de mote a mais uma edição dos Primeiros Concertos, conduzida pelo Coletivo Gira Sol Azul. Sophia é mar, natureza, cidade, tempo e as suas palavras são música para os nossos ouvidos.

Dar música a pais e filhos

Lisboa | concerto | 18 dez.: 11h | M/6

Enquadrado na época natalícia, o Teatro São Carlos apresenta um concerto para as famílias, em homenagem a William Harold Neidlinger. “Concerning the Birth of the Good Shepherd” é a obra que sobe ao palco, inspirada em escrituras selecionadas pelo próprio compositor. O espetáculo conta ainda com a participação do Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

Viagem ao mundo dos instrumentos

Palmela | exposição | sáb., dom.: 15h-18h | M/0

A pensar nos amantes de cordas e batuques, não podia faltar uma visita ao Museu da Música Mecânica em Palmela. Em exposição pelo museu, encontram-se instrumentos provenientes dos quatro cantos do mundo, proporcionando o contacto com a diferença e a multiculturalidade. Nunca é tarde para partir em viagem, através de um vasto conjunto de sons.

Vamos ao zoo!

Lagos| parque de animais | 2.ª a dom.: inverno: 10h-17h, verão: 10h-19h | M/4

Mais de 140 espécies de animais estão à espera da sua próxima visita ao Zoo de Lagos! Dos intimidantes reis da savana aos grandes herbívoros, o jardim zoológico é um mundo por descobrir, com várias atividades destinadas às famílias. Quer pretenda observar os animais, auxiliar a alimentação das lontras ou fazer um piquenique no parque de merendas, a diversão está garantida.