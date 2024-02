A proximidade ao ouro do Sol e à palidez da Lua, como a portuense Sophia Mello Breyner os “pintou”, com uma flute de espumante Murganheira e chocolates Arcádia, compõem a proposta da Irmandade dos Clérigos para a noite do dia mais romantizado do ano. A 14 de fevereiro, para uma celebração a dois, a Torre dos Clérigos abre portas das 18h00 às 23h00 para que, a cada meia-hora, cinco casais assinalem o amor e a amizade com um brinde nas nuvens.

A vista a 75 metros de altura, com uma panorâmica a 360 graus no varandim da torre barroca concebida por Nicolau Nasoni, desvenda-se a partir da hora do pôr do sol, proporcionando um quadro pintado pela arquitetura e a vida do Porto, pelas formas majestáticas da Câmara e pela Sé, pelos telhados da Invicta que se estendem até ao Douro, pela encosta de Gaia e foz do Douro.

O programa de São Valentim do conjunto arquitetónico dos Clérigos inclui a subida ao topo da Torre dos Clérigos, brinde com espumante Murganheira e chocolates Corações Arcádia, enquanto se aprecia a vista deslumbrante.

Com vagas limitadas e um custo de 25 euros para duas pessoas, a reserva, obrigatória, poderá ser efetuada aqui.