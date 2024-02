No autêntico labirinto, criado no complexo de Azabudai Hills, de 330 metros de altura, há mais de cinquenta instalações interativas.

"O nosso objetivo é chegar às pessoas para que reflitam sobre a vida e o mundo de uma forma mais positiva", explica à AFP Toshiyuki Inoko, diretor do teamLab.

Além das imagens e sons, as instalações procuram incluir também os sentidos do olfato e do paladar. O chá e os gelados consumidos no museu transformam-se em obras de arte que se cobrem de flores e folhas.

O ser humano "percebe o mundo com o corpo, mas hoje em dia nossa perceção do mundo dá-se através da televisão ou da internet. Queríamos criar uma experiência" que utilize todos os sentidos, insiste Inoko.