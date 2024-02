Para o Dia de São Valentim, o SUD Lisboa Terrazza propõe um programa exclusivo que inclui um dinner show musical, especialmente concebido para esta ocasião, mergulhando num universo de romantismo e glamour para celebrar o amor.

A noite terá início com um welcome drink e um sumptuoso menu, orquestrado pela arte culinária do Chef Executivo Patrick Lefeuvre - uma sinfonia de sabores inspirada em histórias de amor, e que culmina com uma sobremesa exclusiva confecionada pelo Chef Joel Simões.

Depois do cocktail de boas vindas, a viagem sensorial seguirá com a proposta de entradas de três momentos: o Passion Café, o Caranguejo Real e a Maçã e as Vieras Coradas e Papada Ibérica.

Para o prato de peixe a sugestão vai para o Robalo em Papelot, Compota de Legumes com Laranja e Emulsão de Bivalves. Segue-se o limpa palato Granizado Cítrico.

O destaque para o prato de carne vai para o Wagyu A5 com Compota de Alho e Chalota, Espargos Verdes e Trufa Preta. Para finalizar, durante uma troca de olhares com doçura, o Brullé de Amêndoa com Frutos Vermelhos e Sorvete de Framboesa.

O menu de jantar está disponível, para esta noite, no valor de 140 € por pessoa e inclui soft drinks, café e mignardises e um programa de entretenimento exclusivo, com performances de cantores e animadores.

Estão também disponíveis opções vegetarianas e alternativas para outras restrições alimentares, mediante indicação no ato de reserva.

Já o SUD Pool Lounge, situado no piso superior do restaurante, disponibiliza um menu dinnatoire composto por Vieras e Trufa, Tártaro de Novilho e Rabano Picante, Risotto de Lima e Gamba Lista, Robalo em Papelote, Confit de Ossobuco e Espuma de Batata, e o Brulée de Amêndoa no valor 110€ por pessoa. O valor inclui cocktail de boas-vindas, Vinhos Divai, Soft drinks e café. O entretenimento contempla a interpretação das grandes melodias de amor com a presença de DJ.