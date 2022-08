Musical Cats de regresso a Portugal com 16 espetáculos agendados

Este musical intemporal de Andrew Lloyd Webber, adaptado do livro “Old Possum’s Book of Practical Cats”, de T.S. Eliot, faz a fusão de música, dança e poesia. A cenografia e os figurinos são também elementos marcantes do espetáculo, que conta a história do encontro dos gatos Jellicle no Jellicle Ball, onde o Velho Deuteronomy escolhe o gato Jellicle que vai subir para “The Heaviside Layer” e renascer numa nova vida.

Em Portugal, os espetáculos irão decorrer nos palcos do Campo Pequeno, em Lisboa, de 14 a 19 de fevereiro de 2023, e do Super Bock Arena, no Porto, de 22 a 26 de fevereiro de 2023.

Recorde-se que Cats estreou-se no West End (Londres) em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. No ano seguinte a produção atravessou o oceano e durante 18 anos atraiu milhões de espetadores à Broadway (Nova Iorque), onde ganhou sete Tony Awards, incluindo “Melhor Musical”. O musical Cats já foi apresentado em mais de 40 países, traduzido em 15 idiomas e foi visto por mais de 73 milhões pessoas em todo o mundo.

créditos: Cats

A produção original de Cats voltou a reunir-se em 2014, no Teatro West End, em Londres. Este encontro juntou a equipa criativa, Trevor Nunn (Diretor), Gillian Lynne (Coreógrafo e Associate Director), John Napier (Designer) e Andrew Lloyd Webber (compositor).

A nova digressão europeia de Cats vai passar por oito países e terminará em Portugal. Esta digressão assinala o 41.º aniversário do musical que já quebrou todos os recordes do produtor musical, compositor e proprietário do teatro britânico, Andrew Lloyd Webber. O elenco é composto por 29 artistas, entre os quais se destacam Jacinta Whyte, na personagem Grizabella, e que dá voz a “Memory”, Martin Callahgan, no papel de Velho Deuteronomy (líder dos gatos Jellicle) e Russell Dickson veste-se de Munkustrap (narrador do musical).

Recorde-se que a primeira vez que o musical Cats passou pelas salas de espetáculo portuguesas foi em 2004, em Lisboa. O sucesso de bilheteira registado nessa estreia viria a repetir-se nos anos de 2006 e de 2014, não só em Lisboa, mas também no Porto.

A tour internacional da produção de Cameron Mackintosh e The Really Useful Theatre de Cats é apresentada pela Uau e David Ian para Crossroads Live.

Os bilhetes para os espetáculos da tribo de felinos mais conhecida mundialmente – os Jellicle cats já se encontra à venda em uau.pt, ticketline.pt e nos locais habituais.