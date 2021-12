Mais mágica do que nunca, a avenida merece uma visita e porque não, começar logo pelo topo, pelo Parque Eduardo VII, onde o Wonderland Lisboa, regressa com divertimentos ao ar livre, uma roda gigante, iluminações natalícias e uma feira onde não faltam o artesanato, os doces ou o vinho quente.

No dia 18 de dezembro, o Cinema São Jorge deseja as Boa Festas à cidade de Lisboa, com dois concertos de música clássica. O concerto de Natal do Conservatório de Música da Metropolitana (pelas 12h15), e o Concerto de Natal da EPM (pelas 17H00), onde jovens promessas da Metropolitana se apresentam a rigor no palco da Sala Manoel de Oliveira. A entrada é livre mediante o levantamento de bilhetes no próprio dia (a partir das 11h00).

Também a Orquestra Gulbenkian tem o espírito natalício em alta. Nos dias 16 e 17 de dezembro apresenta John Williams em concerto, o mais popular compositor de bandas sonoras de alguns dos maiores sucessos da história do cinema, como E.T, Jurassic Park, Harry Potter ou Star Wars.

Para quem não quer simplesmente passear, mas deseja ficar na Avenida e aprecia arte e cultura, os Hotéis Heritage Lisboa propõem uma forma diferente de sentir os encantos de Lisboa, ao criar um Cheque Oferta Heritage (disponível a partir de 50€), que engloba uma visita aos 3 principais museus da cidade.

Acresce ainda um mimo de Natal para os seus hospedes: até 6 de janeiro passeie pela avenida e acabe o dia no bar do hotel para desfrutar de um chá e Bolo Rei.

Uma whishlist de luxo

Na avenida da Liberdade os presentes mais exclusivos e as experiências de compra premium, são tónica comum. É um prazer entrar nas lojas que “desfilam” as suas novas propostas para este outono-inverno, de moda, alta-joalharia e relojoaria de luxo, ou conhecer os restaurantes onde pode satisfazer os seus desejos gastronómicos mais exigentes.

Mas neste Luxury District encontram-se também propostas mais acessíveis, a vários níveis e desafios ao alcance de todos.

Destaque-se a proposta da loja-atelier da joalheira Maria João Bahia, que decidiu desafiar a criatividade a quem passa na avenida através de um passatempo que irá premiar a melhor fotografia do icónico laço que ilumina a sua Boutique.

Para participar terá apenas de captar e partilhar a sua fotografia do laço, seguir e identificar a marca @mariajoaobahia. O vencedor será escolhido no dia de Reis e será presenteado com um Workshop de Introdução à Joalharia.