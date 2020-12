A medida foi divulgada em novembro e vai prolongar-se, devido ao alargamento do período do estado de emergência. Até 2021, pode visitar museus, monumentos e palácios, aos domingos e feriados, entre as 10h e as 13h, gratuitamente. Dos 156 museus agregados na Rede Portuguesa de Museus, conte aqui uma seleção de 10.

Se reside em território nacional, aproveite para visitar em família um dos museus, monumentos ou palácios nacionais sob tutela da Direção Geral do Património Cultura (DGPC), da parte da manhã, de forma gratuita. São estes momentos que ficam guardados na memória. Palácio Nacional da Ajuda O Palácio Nacional da Ajuda foi mandado erguer por D. José I no alto da colina da Ajuda. Este edifício, construído em madeira para melhor resistir a abalos sísmicos, ficou conhecido por Paço de Madeira ou Real Barraca. Museu Nacional dos Coches Este museu reúne uma coleção única no mundo, de viaturas de gala e de passeio dos séculos XVIII a XIX, na sua maioria provenientes dos bens da coroa ou propriedade particular da Casa Real portuguesa. Panteão Nacional O Panteão Nacional-Igreja de Santa Engrácia é um exemplar único do barroco em Portugal, erguendo-se frente ao Tejo, sobranceiro à zona histórica da cidade, sendo uma referência incontornável na silhueta de Lisboa. Do seu terraço pode desfrutar de uma paisagem única da cidade e do rio. Convento de Cristo Classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, a origem do Convento de Cristo remonta aos primórdios do reino de Portugal e à presença dos Templários na Península Ibérica. Seja pela sua magnitude ou importância histórica, este é um monumento a visitar. Palácio Nacional de Mafra O Palácio Nacional de Mafra representa um conjunto arquitetónico barroco, formado por um Paço Real, uma Basílica e um Convento. Possui importantes coleções de arte italiana e portuguesa, uma biblioteca única, bem como dois carrilhões, seis órgãos históricos e um hospital do século XVIII. Mosteiro da Batalha O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também designado Mosteiro da Batalha, resultou do cumprimento de uma promessa feita pelo rei D. João I, em agradecimento pela vitória em Aljubarrota, batalha travada em 14 de agosto de 1385, que lhe assegurou o trono e garantiu a independência de Portugal. Museu Monográfico e Ruínas de Conimbriga Este é um museu que tem por missão proteger, conservar, investigar, divulgar e expor as ruínas da antiga cidade romana que lhe atribui o nome - Conímbriga. Museu Nacional Grão Vasco Este espaço museológico de Viseu conta com um acervo que inclui obras de arte de diversas tipologias e cronologia. A coleção principal do museu é constituída por um conjunto notável de pinturas de retábulo, provenientes da Catedral, de igrejas da região e de depósitos de outros museus. Castelo de Guimarães A história do Castelo de Guimarães está ligada à fundação do Condado Portucalense e às lutas da independência de Portugal, sendo, por isso, designado como "O Berço de Portugal". Santuário do Bom Jesus O Bom Jesus é o ex-libris da cidade de Braga e não pode visitar a cidade sem passar por lá. A vista do topo é de cortar a respiração!