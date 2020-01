Trabalhou com Cesária Evória, com Sara Tavares e com o tio, Tito Paris, antes de Madonna o convidar a acompanhá-la na atual digressão internacional. Miroca Paris atua esta noite no Capitólio. O percussionista cabo-verdiano, que emigrou para Lisboa com 19 anos para estudar música, sobe ao palco a partir das 21h30, aproveitando uma pausa na tournée da cantora, que amanhã à noite regressa ao Coliseu dos Recreios para a quarta das oito atuações em Portugal.

Nancy Vieira, uma cantora cabo-verdiana nascida na Guiné-Bissau que atualmente reside em Portugal, é uma das convidadas do artista, que ganhou mais visibilidade depois de conhecer a intérprete de "Papa don't preach" durante a rodagem do documentário sobre o disco "Madame X", no Panorâmico de Monsanto. "Foi uma oportunidade que surgiu, mas a coincidência de ter tocado com a Cesária, de quem a Madonna tanto gosta, é que acabou por selar a coisa", admite.