Melgaço em Festa com mercado medieval, gastronomia e música

O programa de 2024 começa a 3 de agosto, com um espetáculo musical pela Orquestra Clássica de Vigo, na Alameda Inês Negra, pelas 22h00. No mesmo dia, prolongando-se pelo dia 4, decorrerá o "Dia do Brandeiro", na Branda da Aveleira, que destacará as tradições pastorais e a cultura da transumância.

A 6 de agosto, no Largo do Mercado Municipal, terá lugar a "Festa do Emigrante" que celebrará o regresso dos conterrâneos e acolherá visitantes com um momento de degustação de cachena no espeto, pelas 19h00. A noite seguirá com atuações de diversos grupos folclóricos – o grupo Danças e Tradições de Castro Laboreiro, o Grupo Folclórico Amizades do Alto Minho de Messy e o Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Melgaço - e culminará com um espetáculo musical de Augusto Canário, pelas 22h00.

De 9 a 11 de agosto, o centro histórico volta a “transformar-se”, acolhendo o Mercado Medieval, um evento que promete recordar tempos antigos. O centro histórico, com o seu castelo e as suas igrejas medievais (Matriz e Misericórdia), assume-se como um local fulcral para a promoção deste mercado, tornando-se palco de várias animações temáticas.

O Festival Internacional de Folclore "O Mundo a Dançar" decorrerá no dia 9 de agosto, pelas 22h00, no Largo Hermenegildo Solheiro. A palco irão os grupos da Coreia, Panamá, Sérvia e Uruguai. E, pelas 00h00, a animação prosseguirá com o espetáculo “Revenge of the 90s”, no Largo do Mercado Municipal.

No dia seguinte, 10 de agosto, pelas 17h00, Melgaço convida a assistir ao "Cortejo Histórico". Esta será a 2.ª edição do evento que voltará a percorrer as ruas de Melgaço, retratando episódios e factos que marcaram a História de Melgaço. A festa continua com o espetáculo musical dos UHF, pelas 23h00, e com animação de DJ a partir da 01h00.

A 11 de agosto, Zé Amaro protagonizará um espetáculo musical no Largo Hermenegildo Solheiro, pelas 16h00, seguindo-se uma noite de fado com Jorge Fernando, pelas 22h00, no Largo do Mercado Municipal, local onde, pelas 00h00 acontecerá o espetáculo piromusical.

A Festa C(r)asteja, em Castro Laboreiro, celebrará as raízes locais com um programa próprio (a finalizar), de 13 a 15 de agosto.