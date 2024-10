Na noite mais assustadora do ano, aquela que marca a fronteira entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro, Melgaço terá como ponto alto do programa da Noite dos Medos, o “Cortejo dos Medos”. O percurso terá início no Largo Hermenegildo Solheiro, percorrendo várias ruas da vila até ao castelo de Melgaço. “A iniciativa irá proporcionar à vila um verdadeiro cenário de terror e é aberta à participação de todos os que se queiram juntar ao momento. Já no castelo o público poderá assistir à ‘Queimada Galega & Esconjuro das Bruxas’ e ao espetáculo de fogo ‘Fire Dragons’”, informa a autarquia local em comunicado.

A animação continuará depois com momentos musicais com o Dj Berto Boss e os Djs H&T e bares locais.

Como é habitual, a programação do evento estende-se com atividades complementares a decorrerem em alguns espaços culturais do concelho, como uma exposição, conto para as crianças e sessões de cinema, destacando-se ainda este ano uma ação dirigida aos mais pequenos, que são convidados a visitar a “Torre dos Medos”.

Não faltará o “Concurso dos Medos”, este ano subordinado ao tema “Bruxas & Feiticeiros” (categoria Escola) e “Acompanhamento” (categoria Grupo).

O programa completo da iniciativa pode ser consultado aqui.