São cada vez mais incontornáveis e não se sabe até quando. Aquele visual que associávamos às cidades mais poluídas de países asiáticos, de milhares de pessoas a usar máscara facial de proteção, generalizou-se com a pandemia de Covid-19.

Para as mulheres que gostam de se maquilhar e sentir-se bem na sua pele ficou difícil saber o que usar para realçar o que tem de melhor no seu rosto e o que não usar para evitar uma máscara suja e uma make-up esborratada. É aqui que entra Marta Flores.

A maquilhadora profissional dispensa apresentações. Num workshop online, no dia 31 de outubro, na página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos, a profissional vai propor uma maquilhagem para o dia a dia com máscara.