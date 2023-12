As linhas da memória, dos elétricos, das gerações e do crochet vão cruzar-se no próximo dia 16 de dezembro, no Museu do Carro Elétrico, no Porto. A comunidade local de Massarelos e o público em geral são convidados a participar na primeira edição do Entrelinhas, organizada pelo Museu do Carro Elétrico, STCP e pela Associação de Moradores de Massarelos, promovida em torno do IV Encontro de Crocheteiras.

Música, dança, visita, ilusionismo e muitas estórias são o mote de um diversificado programa que será realizado ao longo da tarde do dia 16 de dezembro (sábado), entre as 14h00 e as 18h00, e incluirá a partilha e convivência intergeracional, abrindo as portas do Museu às memórias, tradições e mostra da identidade local, apelando à participação de público de diversas faixas etárias e gerações.

Embora todo o programa seja de acesso gratuito, é necessária a inscrição em algumas das atividades, nomeadamente as “Nossas estórias I – Desporto na Associação”, às 14h30, as “estórias II – Os melhores momentos da Associação”, às 15h30, “Nossas estórias III – Era uma vez uma Associação”, às 16h30, e a Visita orientada, às 17h00. As inscrições fazem-se através do e-mail servicoeducativo.mce@stcp.pt