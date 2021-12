O momento convida à celebração dos reencontros entre família e amigos e não se descuram os detalhes para voltar a pôr em prática a arte de bem receber.

Seja para a preparação de uma mesa a rigor ou para homenagear alguém especial, a Bloom – Flores e Eventos apresenta novas propostas para a quadra festiva, em que as tradições da decoração convivem com as tendências mais contemporâneas.

Habituada a lançar os motes do design floral para diversas ocasiões, é na originalidade e singularidade de cada arranjo e peça floral que a Bloom realça a aposta no que é feito local e artesanalmente.

Quem o explica é Margarida Botelho, o rosto por detrás de marca e da coleção: “todas as propostas para este Natal – desde os ramos de flores mais simples às elegantes peças decorativas da recém-lançada marca Bloomina – foram desenhadas e desenvolvidas integralmente à mão pela equipa Bloom. Procurámos reinterpretar os clássicos da decoração natalícia com um toque moderno e fresco, algo que se estende desde a paleta de cores, dominada pelo verde e o vermelho – opções mais tradicionais, o salmão, o bordô e o cor-de-rosa, às texturas, sobretudo, mais rústicas.”

Espera-se um Natal dentro de portas, mas nem por isso menos sofisticado a começar por uma das peças em destaque na coleção, o Tronco com madeira natural e pinheiro nórdico.

Aos artigos festivos, e totalmente personalizáveis, juntam-se os arranjos em jarras Bloomina com Crisântemos, Rosas vermelhas e os incontornáveis Resineiros com musgo natural e detalhes de pimenta vermelha.

A oferta fica completa com dois dos best-sellers da marca para a ocasião, as tradicionais Coroas de Natal e os Pinheiros de Natal, disponíveis em diferentes versões. Transversalmente a todas as propostas impõem-se ainda os segredos do tempo – não só pelo facto de serem elaboradas, sem pressas, manualmente e de forma personalizada, mas também pela capacidade de perdurarem, não deixando escapar a graciosidade até para as despedidas ao velho ano.

Todas as sugestões podem ser encontradas na loja online da Bloom, que reforça o serviço de entregas personalizadas, em mãos, num raio de 2 km a partir de qualquer uma das suas lojas.

Existe ainda a possibilidade de envio por estafeta para o Grande Porto, Braga, Guimarães e Lisboa (exceto flores frescas).

Os portes são gratuitos para encomendas no valor igual ou superior a 50€. As entregas para Lisboa estão disponíveis a partir de 10€ (preço final sob consulta, mediante a morada de entrega).