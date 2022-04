The Florist chega à maior superfície comercial da zona Norte mesmo a tempo do Dia da Mãe. Desde 22 de abril que a marca de bouquets de luxo instalou-se no Norteshopping com uma oferta de flores preservadas ou naturais, garantindo a entrega de encomendas em toda a Península Ibérica.

A nova coleção de caixas de veludo em cinco cores - verde, rosa, azul, vermelho ou preto -, disponível em todos os tamanhos, recria o package perfeito para oferecer rosas naturais ou preservadas, que podem durar até 5 anos.

Para os que procuram presentes personalizados, The Florist propõe ainda edições especiais em que é possível escrever palavras com as rosas do bouquet, sem esquecer que todos os produtos são acompanhados por um cartão personalizado gravado a laser.

No Dia da Mãe, o presente ideal pode ser oferecido numa das icónicas caixas The Florist, que podem ter diferentes tamanhos na versão redonda ou em forma de coração, e conter rosas vermelhas, brancas, cor-de-rosa ou amarelas que assinalam datas especiais com elegância e requinte.